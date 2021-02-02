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В Украине резко потеплеет – синоптик дал прогноз, когда погода изменится В Укргидрометцентре предсказали температурные "качели"

В Украине в ближайшие недели ожидаются резкие перемены погоды – сначала потепление, местами до +14, затем морозы вернутся.

Такой прогноз погоды в Украине озвучил в эфире телеканала "Украина 24" синоптик Укргидрометцентра Владислав Билык.

"В ближайшее время в Украине будут температурные "качели". На этой неделе потепление почти по всей территории Украины, до +10…+14 на юге. А на выходных на следующей неделе будет похолодание, ночью -10…-15, на севере до -20. Дневные температуры -3…-8", - сообщил он.

Билык уточнил, что метеорологическая весна в Украине начнется, когда среднесуточная температура будет выше нуля.

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Также синоптик Укргидрометцентра прокомментировал традицию отмечать День сурка – будить грызунов, чтобы те "прогнозировали погоду" на весну.

"Это уже вопрос веры – кто-то в Бога верит, кто-то в сурка. На практике мы не проверяли. Это такая прихоть, забава, которая стала очень популярной в Пенсильвании в конце 19 века, где стали делать такое шоу. И теперь мы этим пользуемся", - сказал Билык.

Напомним, 2 февраля на биостанции Харьковского национального университета имени Каразина традиционно разбудили сурка Тимку, чтобы он предсказал наступление весны. В этом году, по прогнозу зверька, весна будет ранней.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань в эфире телеканала "Украина 24" озвучил прогноз погоды на февраль.