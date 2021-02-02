15:28, Сегодня

Дело не в готовности Украины — эксперт о вопросе Зеленского Военный эксперт Игорь Романенко рассказал, почему Украину еще не приняли в НАТО

Президент Владимир Зеленский рассказал в интервью программе Axios, что хотел бы спросить президента США Джо Байдена, почему Украина не в НАТО. На этот вопрос ответил в эфире канала "Украина 24" военный эксперт Игорь Романенко.

"Есть определенные требования к тем странам, которые хотят вступить в НАТО. Их больше 2 тысяч, мы уже несколько десятков лет работаем над этим, но у нас были паузы, вы знаете, что государство занимало и нейтральный статус, и чем все это закончилось. С другой стороны мы знаем, что продвигались вперед, но в 2008 году на Бухарестском саммите, несмотря на поддержку Буша, лидеры четырех стран были против, и нам с Грузией План действий по членству в НАТО не дали", — рассказал он.

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Эксперт отметил, что не всегда необходимо выполнение всех требований для принятия в НАТО.

"Мы выполнили более 200 требований, продвигаемся вперед, но такой пример распространенный: когда Черногория выполнила всего 90, но была необходимость, как считали страны НАТО, то ее быстро приняли в НАТО. Кроме того, ни одна страна, являющаяся членом НАТО, не выполнила в полном объеме все эти требования. Поэтому вопрос не только в том, насколько страна готова, но еще и в том, как члены НАТО готовы к восприятию вступления новой страны. Возможно, не все осознают, что мы защищаем восточные границы демократической Европы и должны иметь соответствующую поддержку. Также стоит напомнить обстоятельства Будапештского меморандума", — сказал он.

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Напомним, в интервью, которое транслировалось на платформе HBO, президент отметил, что он ставит вопрос, почему ключевой вопрос для улучшения ситуации с безопасностью в Европе — членство в НАТО — не был решен.