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Для общества не будет ничего хорошего — эксперт о резонансном законопроекте Георгий Учайкин рассказал, почему альтернативный законопроект об оружии лучше

Депутатам нужно голосовать за альтернативный законопроект по легализации оружия, заявил в эфире канала "Украина 24" глава Ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин.

"Для начала что нужно рассказать народным депутатам? Нужно прислушиваться к профессионалам. В данном случае я хочу напомнить депутатам, что в Верховной Раде находятся два законопроекта: один основной, который старательно лоббирует МВД, а другой подготовлен профессионалами, альтернативный законопроект 4335-1. Рекомендации комитета должны быть на данный момент восприняты как угроза, потому что если МВД что-то лоббирует, это значит, что для общества в этом не будет ничего хорошего", — сказал он.

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Учайкин объяснил, чем отличается второй законопроект от того, который рекомендовал к принятию профильный комитет.

"Именно альтернативный законопроект предлагает забрать монопольное состояние у МВД, когда они единолично владеют реестром собственников оружия, раздают кому ни попадя наградное оружие. Законопроект предлагает передать функции держателя реестра Министерству юстиции, а Нацполицию и МВД оставить операторами реестра для того, чтобы разорвать эту коррупционную составляющую. Альтернативный законопроект четко определяет, кто может покупать короткоствольное боевое оружие. Это люди, имеющие как минимум пятилетний опыт владения длинноствольным более мощным орудием и не имеющие никаких нареканий со стороны правоохранительных органов в течение пяти лет. Также он больше не разрешает награждать оружием, и четко прописаны и обсуждены все вопросы обращения оружия, ношения и применения, наказания", — сказал он.

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По словам эксперта, рекомендации профессионалов уже направлены нардепам.

"Каждый депутат получил письма от ассоциации с разъяснениями, почему надо поддерживать именно альтернативный законопроект. Каждому мы выслали статистику по использованию зарегистрированного оружия в преступлениях, расписали все, что происходит с преступностью, какое количество погибших ежегодно", — сообщил Учайкин.

Напомним, парламентский комитет рекомендовал Верховной Раде принять законопроект об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов (№4335).