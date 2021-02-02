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"Может настать хаос": депутат о законопроекте о легализации оружия Нардеп Михаил Цимбалюк рассказал, что нужно изменить в законопроекте об оружии

Парламентский комитет рекомендовал Верховной Раде принять законопроект об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов. О проблемах с разрешением короткоствольного оружия рассказал в эфире канала "Украина 24" депутат из "Батькивщины" Михаил Цимбалюк.

"Самая большая дискуссия — о короткоствольном нарезном оружии. Законодатели предлагают, чтобы разрешить людям покупать такое оружие, держать дома, хранить и использовать только для самообороны, что нереально проконтролировать. Из-за этого эта норма, как минимум одна, не может пройти", — сказал он.

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Депутат рассказал, что можно сделать с законопроектом.

"Нужно объединить и подготовить один законопроект, и тогда его выносить в сессионный зал. Пока что в таком виде, как он есть, это не тот закон, который, во-первых, даст возможность людям покупать, хранить и использовать. И нет гарантий, что тот человек, который зарегистрирует короткоствольное оружие, не будет его использовать на улице, в автомобиле. Может настать хаос", — заявил он.

Ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире канала "Украина 24" предложил компромисс в вопросе легализации оружия.