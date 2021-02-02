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Вакцинация от коронавируса: эпидемиолог рассказала, готова ли Украина Наталья Виноград рассказала о подготовке к вакцинации и контроле вакцин

Украина нормально входит в режим обеспечения вакцинами от коронавируса. Об этом рассказала эпидемиолог Наталья Виноград в эфире канала "Украина 24".

"План донесен до руководства страны и согласован со всеми министерствами, которые будут ответственными на этапе транспортировки, хранения, доставки в места использования. И уже завершена вся работа по созданию на уровне регионов, административных территорий, проведен тренинг, люди технически обеспечены, определены места. Этому предшествовал большой объем работы", — сказала она.

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Эксперт рассказала, что поставки вакцины и ее хранение тщательно контролируются.

"У многих может сложиться впечатление, что это одномоментно — пришел и тебе вкололи. Нет. Если делать этот блок, то его нужно делать продолжительное время. И поэтому мы, как и большинство государств мира, нормально входим в режим обеспечения вакцинами, это следующий важный этап в нашем комплексном подходе в реагировании на биологические угрозы. И здесь очень важна международная поддержка, зайдут вакцины с разными температурными регламентами, это тщательно контролируется, и на каждом из этапов идет проверка специальных температурных датчиков", — сказала она.

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Также эпидемиолог ответила на вопрос, может ли Киев самостоятельно договариваться о закупке вакцин.

"Это общемировая практика, когда определенные структуры согласовывают с соответствующим по регламенту подразделением свое участие, предлагают свою поддержку. Все государства ведут переговоры, и там, где достигается успех, определяется возможность участия тех, кто заинтересован. Понятно, что киевская власть будет работать с теми, кто на государственном уровне ведет политику вакцинации", — сказала она.

Ранее нардеп от "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий назвал проблему с массовой вакцинацией в Украине.