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Погода ухудшается: спасатели рассказали о последствиях сильных снегопадов В Украине объявлено штормовое предупреждение, водителей просят воздержаться от поездок

В Украине на 1 февраля объявлено штормовое предупреждение, ожидается сильный снег и гололедица. В центральных регионах снег идет с утра. В Харьковской, Одесской и Николаевской областях снег ожидают ночью. Мокрый снег днем ​​будет идти в Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях. Порывы ветра 15-20 метров в секунду. На дорогах Украины из-за гололеда и налипания мокрого снега объявлен первый уровень опасности.

Ухудшаться погода в Украине начала еще на прошлой неделе, с четверга. Столицу обильно засыпало снегом. Дороги занесло, было довольно скользко. Город замер в пробках. На трассе Киев-Одесса в пятницу образовался 30-километровый затор. Пользователи социальных сетей писали об авариях. Из-за метели и в столицу не пускали грузовой транспорт. В Одесской области сильные заносы заблокировали проезд к девяти городам и селам. Все дороги местного значения были закрыты для грузовиков, а на международных - движение ограничено.

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О последствиях непогоды рассказал в эфире канала "Украина 24" представитель пресс-службы Главного управления ГСЧС в Одесской области Сергей Решетняк.

"Спасатели Одесской области находятся в усиленном режиме несения службы. За это время они освободили из снежных заносов более тысячи единиц техники, из них 342 грузовых автомобиля, 61 пассажирский автобус. Следует отметить, что пять рожениц были доставлены в акушерские пункты. Погода немного смягчилась, но в Одессе продолжается дождь, на севере засыпает мокрым снегом, налипание снега. Спасатели вытаскивают автомобили, которые остались на обочинах, работы им хватает", — сказал он.

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Решетняк добавил, что дороги общегосударственного значения проездные, они открыты, грузовики пропускают. Но на дорогах местного значения не хватает сил для расчистки. По прогнозу, следующие два дня ожидаются морозы ночью, будет гололедица и туман. Поэтому он призвал водителей быть очень осторожными и по возможности воздержаться от поездок. Пешеходам он напомнил об опасности сосулек.