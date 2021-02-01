Поставить кондиционер станет сложнее: в Киеве хотят ввести новые правила благоустройства
Архитектор рассказал о проблемных местах в новом проекте правил
В Киеве хотят ввести новые правила благоустройства, согласно которым изменить что-либо во внешнем виде дома будет сложнее. О новых правилах рассказал в эфире канала "Украина 24" архитектор, член градостроительного совета Станислав Демин.
"Инициатива однозначно положительная. Единственное, что в проекте закона я увидел определенные сложности, которые касаются согласований — непонятно, как тогда вообще можно установить кондиционер.
И в целом, при всей положительности этой инициативы, она выхвачена из общего контекста, потому что проблема организации фасада комплексная. Ее нельзя рассматривать в отрыве от благоустройства улицы целиком: вывески, фасадное освещение, кондиционеры, балконы. Все это является частью улицы. И если мы берем какую-то улицу и приводим ее в порядок, то нужно работать одновременно и с благоустройством самой улицы, и фасадов домов", — сказал он.
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Эксперт объяснил, как можно регулировать благоустройство внешнего вида домов и улиц.
"На сегодняшний день законодательство не позволяет такие вещи, потому что там много разных субъектов управления — часть коммунальная, часть персональная. На сегодняшний день в первую очередь нужно решить проблему создания некой стадии планирования и проектирования, которая поможет комплексно подойти к благоустройству, создать паспорт улицы как единого объекта, а городу выдавать определенные условия и ограничения, в которых будут прописаны все требования и предписания, которые позволят дальше регулировать вопрос", — сказал он.
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