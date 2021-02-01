Поставить кондиционер станет сложнее: в Киеве хотят ввести новые правила благоустройства

В Киеве хотят ввести новые правила благоустройства, согласно которым изменить что-либо во внешнем виде дома будет сложнее. О новых правилах рассказал в эфире канала "Украина 24" архитектор, член градостроительного совета Станислав Демин.

"Инициатива однозначно положительная. Единственное, что в проекте закона я увидел определенные сложности, которые касаются согласований — непонятно, как тогда вообще можно установить кондиционер.

И в целом, при всей положительности этой инициативы, она выхвачена из общего контекста, потому что проблема организации фасада комплексная. Ее нельзя рассматривать в отрыве от благоустройства улицы целиком: вывески, фасадное освещение, кондиционеры, балконы. Все это является частью улицы. И если мы берем какую-то улицу и приводим ее в порядок, то нужно работать одновременно и с благоустройством самой улицы, и фасадов домов", — сказал он.