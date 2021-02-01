11:02, Сегодня

Украину накроют сильные снегопады: названы области По всей стране объявлено штормовое предупреждение

Первые дни февраля принесут еще больше снега и гололед. Уже сегодня, 1 февраля, Украину накроют сильные снегопады. По всей стране объявлено штормовое предупреждение.

В частности, будет идти снег в Киевской, Харьковской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях. В южных и восточных регионах ожидаются и сильные порывы ветра.

Читайте также: Непогода в Украине: водителей предупредили о снежных ловушках на дорогах

Интенсивный снегопад в эти выходные прошел и в Карпатах. Кое-где выпало до метра снега, и он будет продолжать идти. Поэтому спасатели предупреждают, что в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областях ожидаются метели, на дорогах гололедица, местами снежные заносы. Таким погодным условиям присвоен І-й уровень опасности — желтый. Поэтому в горы сейчас лучше не подниматься.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на февраль.