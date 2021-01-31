22:48, Вчера

"Нужно иметь совесть": Кравчук высказался о вакцинах против коронавируса Леонид Кравчук рассказал, кто может оценивать качество вакцины

Политики не должны высказываться о качестве вакцины от коронавируса, заявил экс-президент Украины Леонид Кравчук в эфире канала "Украина 24".

"Надо запретить политикам оценивать качество вакцин. Нужно иметь совесть политику, который хочет использовать вакцины в интересах своего имиджа. Есть специалисты, есть профессионалы, которые должны сказать: эта вакцина прошла все этапы и готова к использованию, ее эффективность такая-то, выбирайте, это ваше дело", — сказал он.

Читайте также: Нас ждут большие потрясения – врач о вакцинации украинцев от коронавируса

Кравчук заявил, что такие политики просто используют людей в своих интересах.

"Вакцины будут поступать в Украину и путем договоренностей государства, и путем частных договоренностей, и люди смогут вакцинироваться за свои средства. Главное – чтобы вакцина была качественной. А политикам надо запретить обсуждать качество вакцин. Российская качественнее, американская – откуда они знают? Они говорят такое, что не лезет ни в какую кастрюлю. Политики не могут определять качество вакцин. Для них люди – не просто люди, а материал для использования в своих политических интересах", — сказал он.

Ранее руководитель программ здравоохранения ЮНИСЕФ, врач Андрей Славуцкий объяснил, сколько и какие вакцины получит Украина.