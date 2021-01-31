"Впервые за 15 лет столько полиции": журналист рассказал о протестах в России

В России 31 января проходят массовые протесты против действующей власти. Журналист "Русской службы ВВС" Илья Барабанов рассказал подробности происходящего в эфире канала "Украина 24".

"Я 15 лет работаю журналистом, и впервые вижу такую спецоперацию в центре Москвы. Сегодня реально весь центр города по Садовому кольцу был перекрыт полицией. Изначально ГИБДД анонсировала перекрытие только самых центральных улиц вокруг Лубянки и Кремля, но в итоге в оцепление взяли все Садовое кольцо. Людей без прописки, или если они не журналисты, внутрь не пропускали", — сказал он.

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По словам Барабанова, толпа митингующих растянулась на несколько километров.

"Когда стало понятно, что никакой акции в центре города не получится, люди сначала начали собираться на Садовом кольце, у станций метро "Красные ворота" и "Сухаревская". А когда их там начали задерживать и разгонять, толпа двинулась в сторону СИЗО "Матросская тишина", где находится Навальный. Я нахожусь в этом районе, сотни людей движутся из центра города сюда, толпа растянулась на несколько километров.

Сейчас полиция взяла изолятор в кольцо, все улицы перекрыты, людей задерживают и здесь. Лозунги у людей просты и понятны - они скандируют "Свободу Навальному", "Россия будет свободной", "Путин убийца". Главная идея и локомотив акции – освобождение Алексея Навального", — сказал он.