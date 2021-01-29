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Украинский аналитический центр признали одним из лучших в мире: подробности Пенсильванский университет США представил рейтинг лучших аналитических центров

Центр экономических и политических исследований имени Разумкова признан лучшим в Центральной и Восточной Европе и одним из 40 лучших аналитических центров в мире.

Как сообщает в своем сюжете телеканал "Украина 24", таких результатов Центр Разумкова достиг по итогам 2020 года.

Рейтинг представил Пенсильванский университет США. Для составления списка лучших аналитических центров было опрошено около 4 тысяч экспертов по всему миру.

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