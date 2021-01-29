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Украина проигрывает России на Донбассе – политолог сделал тревожное заявление Кремль хочет сделать реинтеграцию оккупированных территорий невозможной, отметил Владимир Лупаций

Украина проигрывает России в вопросе реинтеграции оккупированных районов Донбасса.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал политолог Владимир Лупаций, комментируя интеграционный форум "Русский Донбасс", который состоялся в оккупированном Донецке при участии российских пропагандистов и депутатов Госдумы РФ.

"Все это свидетельствует о том, что Россия продолжает разрушать, условно говоря, формат Минских договоренностей. Второе: несмотря на то, что это может быть инструментальный шаг и попытка использовать оккупированные территории Донецкой и Луганской области во внутриполитической конкуренции в России, для Украины это очень негативный момент, потому что прежде всего ведет к изменению и переформатированию региональной идентичности. Россия пытается так изменить региональную идентичность и общественное мнение на неконтролируемых территориях, чтобы поднять цену реинтеграции, сделать неподъемной для Украины реинтеграцию этих территорий", - заявил эксперт.

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По его словам, Россия в данной ситуации "играет на все варианты".

"Если ей удастся на своих условиях навязать реинтеграцию Донбасса, то это приведет к дестабилизации и создаст угрозу для суверенитета Украины. Если Украина не пойдет на такое, Россия создаст для себя комплиментарный регион, то есть регион, который можно использовать по принципу выжатого лимона, отжать оттуда не только экономические активы, но и человеческий капитал. Все, что есть молодое, образованное, квалифицированное - выжимается", - пояснил Лупаций.

Как отметил политолог, Украина пока проигрывает в вопросе реинтеграции, прежде всего - в информационной сфере.

"Надо искать какие-то инновационные пути и на гибридную агрессию и ассимиляцию отвечать также гибридно, используя современные технологии. К сожалению, пока этого нет. Регион находится в ситуации информационной оккупации, причем это касается не только территории неподконтрольной, но и сильное значительное влияние пророссийского дискурса сохраняется и на подконтрольной территории", - рассказал он.

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Напомним, форум "Русский Донбасс" в оккупированном Донецке прошел 28 января. В нем приняли участие российские пропагандисты Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян, Роман Бабаян, а также депутаты Госдумы РФ Андрей Козенко и Казбек Тайсаев. Участники мероприятия объявили своей целью "развитие русского национального государства и последующее воссоединение с другими русскими территориями".

Ранее украинский политик и дипломат Роман Безсмертный в эфире телеканала "Украина 24" назвал единственный способ освободить Донбасс.