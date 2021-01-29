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В ОРДЛО есть ощущение, что их "кинули" — политолог объяснил цели "форума" в Донецке Олег Саакян рассказал, зачем Россия отправила пропагандистов на восток Украины

28 января в Донецке прошел так называемый форум "Русский Донбасс" с участием российских пропагандистов. О целях этого мероприятия рассказал политолог Олег Саакян в эфире канала "Украина 24".

"За этим стоит несколько мотиваций. Одна — это то, что на оккупированных территориях с закрытием Россией и оккупационными "администрациями" выезда на территорию Украины все больше появилось ощущений, что их "кинули", что Российская Федерация их не присоединяет, ничего. И когда закрыли путь в Украину, еще больше усилились внутренние проблемы. Нужно было дать месседж точки выхода. Мол, нет, Россия не забывает. Не присоединили, но, тем не менее, это "русский регион" и так далее, чтобы снизить уровень разочарования", — сказал он.

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Саакян рассказал, что другие мотивы для проведения форума направлены как на Запад, так и внутрь самой России.

"Второе — это месседж внешний. Кроме того, что Путин на Давосском форуме заявил, что еще больше может быть горячих конфликтов, если санкции продолжатся, тут реанимируется под новой вывеской концепт "Новороссия", заявляются претензии на всю территорию Донецкой и Луганской области. И вбрасывается месседж, что ничего не закончилось, не будет никакого замораживания, и в любой момент может быть активизация. Это поднятие ставок. И третье – месседж для России, для внутренней пропаганды. Сурков занялся созданием нескольких политических проектов внутри России правого толка. Там будут появляться персонажи вроде Захара Прилепина и других, которые героизированы во время активной фазы российской агрессии на востоке Украины. Форум нужен, чтобы подогреть вес этих территорий для проекта "русского мира". Там появятся деятели, которые будут говорить "от имени Донбасса", — сказал он.

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