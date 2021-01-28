18:51, Сегодня

Нашли еще одного "последнего Ленина": глава Института нацпамяти о сносе памятников Ленины - это уже скорее экзотика в Украине, заявил Дробович

Председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович в эфире телеканала «Украина 24» рассказал, был ли последним памятник Ленину, который снесли в Одесской области.

«Буквально сегодня я видел пост одного из активистов, кажется, они обнаружили еще одного «последнего Ленина», поэтому Ленины - это уже скорее экзотика в Украине, по крайней мере на подконтрольной правительству территории», - заявил чиновник.

Читайте также: Будут вопросы Путину - Гордон рассказал, почему в России не открывают архивы КГБ

Но, подчеркнул он, если отбросить иронию, то на самом деле нет никакого окончательного реестра.

«Есть много активистов из разных областей, которые в том числе и нам пишут - они обнаруживают какие-то памятники, мемориальные доски, связанные с коммунистическим режимом. И в принципе учет как раз ведется по тому, что было демонтировано, переименовано, изменено или девизуализовано. Какого реестра предварительного нет. То, что имело художественную ценность или монументальную, было в реестрах государства, а третьесортный штампованный Ленин, который где-то во дворе завода какого-то стоит, то таких реестров нет», - отметил Дробович.

Читайте также: Политолог о главной цели Путина: это невозможно без Украины

В ночь на 27 января в Измаильском районе Одесской области неизвестные снесли, как сообщалось, последний памятник вождю русского пролетариата Владимиру Ленину.