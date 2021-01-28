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Не стоит делать испытания на медиках — врач резко высказалась о вакцинации Инфекционист рассказала, что происходит с подготовкой вакцинации в Украине

Подготовки к вакцинации от коронавируса в Украине не наблюдается. Об этом заявила инфекционист Ольга Кобевко в эфире канала "Украина 24".

"Сегодня говорили с представителями Pfizer о том, что они готовят вакцину в Украину не ранее 2022 года, поэтому о Pfizer и BioTech вообще говорить не будем. Знаем, что Украина заключила договор по китайской вакцине, по которой есть очень много вопросов, к сожалению. Как таковой подготовки к вакцинации не вижу, кроме того, что с начала этой недели среди медиков красной зоны начали собирать информационные данные о том, хотим ли мы вакцинироваться", — сказала она.

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Врач подчеркнула, что в Украине хотят прививать граждан не теми вакцинами, которые используются в развитых странах.

"Но дело в том, что в этом информационном соглашении не указано, какой именно вакциной. Я, например, готова вакцинироваться, но качественной вакциной, которой вакцинируют во всем мире, а не исследовательскими вакцинами, которые еще не прошли третий этап проверки. Знаем, что Pfizer уже третий этап закончил, и мы видим на опыте Израиля, Германии, США, — цивилизованные страны уже начали массово вакцинироваться. Сегодня появилась информация, что наши областные чиновники (в Черновицкой области – ред.) как-то странно начали отказываться от вакцинации, апеллируя к тому, что болели и имеют антитела. Если они так агрессивно отказываются – стоит ли проводить такие испытания на медиках?" — сказала она.

Ранее эпидемиолог Наталья Виноград рассказала, какие риски необходимо учесть перед вакцинацией от коронавируса COVID-19.