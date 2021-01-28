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Нужно понимать опасность — врач рассказала, что важно учесть перед вакцинацией Наталья Виноград объяснила, какие риски могут быть при вакцинации от коронавируса

Человек должен сознательно определиться, нужна ли ему прививка от коронавируса — об этом заявила эпидемиолог Наталья Виноград в эфире канала "Украина 24".

"Права человека должны быть соблюдены любым способом, но есть и права общества, которые надо учитывать, и определиться, когда и каким образом будет представлять опасность человек. Проще ответ был, когда имели дело с инфицированным человеком, так как он представляет опасность. На сегодняшний день ни в одном государстве нет принудительного проведения вакцинации в любых контингентах или приоритетных группах. Это право выбора человека, и он подписывает соглашение, где отмечается польза для него, общества, риски и компенсация в случае появления нежелательных событий, связанных с вакцинацией. И после такого полного информирования человек принимает решение", — сказала она.

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Врач рассказала, что нужно учитывать при принятии решения о вакцинации.

"Человек должен понимать, какая опасность в случае заболевания. Также нужно понимать, какую опасность человек будет представлять для своих родных в доме в случае принесения возбудителя. И нужно пройти тщательное обследование, нет ли на самом деле каких-то состояний, которые все-таки ограничивают прививку. Целый ряд заболеваний, в частности иммунодефицитных, связанных с нарушением гуморального иммунитета, — не будет эффекта, даже если сделают прививку такому человеку, более того, появятся нежелательные реакции. Большая работа, проводящаяся в мире, не увеличивает долю тех, кто соглашается на вакцинацию. И когда появилась информация, что после первой прививки столько-то инфицировались, умерли, это однозначно не работает на программу вакцинации. Мы должны определить группы риска с тяжелым протеканием болезни у людей, и целенаправленно работать в первую очередь на них", — сказала она.

Ранее врач-инфекционист Юрий Степановский назвал три вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, которыми следует прививаться.