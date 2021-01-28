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"Гуманитарный акт агрессии": эксперт о визите российских пропагандистов в Донецк Владимир Горбач предполагает, что "журналисты" приехали морально поддержать боевиков

28 января в Донецке проходит так называемый форум "Русский Донбасс", для участия в котором приехали российские пропагандисты Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян и Роман Бабаян. Политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач считает, что визит этих лиц несет существенную угрозу Украине.

Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".

"Немного мне резануло по фамилиям. Российский форум и три "русских богатыря": Кеосаян, Бабаян и Симоньян. Трудно найти логику в таких действиях, люди с армянскими фамилиями представляют русский Донбасс. Но это чисто пропагандистское... во-первых, подбор членов делегации. Кроме того, что у них армянские фамилии, это прежде всего российские пропагандисты, граждане России. Они работают в информационно-пропагандистской сфере. Это такая попытка гуманитарного акта агрессии", - сказал эксперт.

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Горбач опасается, что визит этих "журналистов" может нести существенную угрозу Украине, выходящую за рамки пропагандистской работы.

"Я боюсь, что это может быть подготовка в самом Донбассе, мобилизация боевого духа боевиков для какого-то нового обострения или еще чего-то. Мне кажется, что здесь большая угроза, чем просто в пропагандистской сфере", - сказал Горбач.

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Напомним, в июне Служба безопасности Украины пресекла в Киеве деятельность группы пророссийских пропагандистов, которые призывали к разделу Украины.