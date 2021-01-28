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"С персональными данными в Украине катастрофа": эксперт назвал причины Эксперт по электронному управлению рассказал о проблемах с персональными данными в Украине и происхождении спама

В Украине есть большая проблема с безопасностью персональных данных. Об этом рассказал эксперт по электронному управлению, председатель НПО "Электронная республика" Евгений Поремчук в эфире канала "Украина 24".

"С персональными данными в Украине катастрофа. Слабая нормативная база, мы до сих пор не понимаем, куда движемся, в сторону США или в Европу. Три года назад украинское правительство приняло решение, что мы будем использовать европейские нормы по работе с персональными данными. Три года прошло, но у нас до сих пор нет четко определенного курса. Бизнес спрашивает, куда же нам вкладывать деньги, как правильно обращаться с персональными данными, поскольку закон Украины о персональных данных является юридически ничтожным, он не работает", — сказал он.

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Эксперт ответил на вопрос, откуда в телефонах украинцев берутся вирусные и мошеннические сообщения о выигрыше и тому подобное.

"За один день в мире рассылается более 320 млрд спам-писем. Исходя из этого, 89% всех программ, которые воруют информацию, вирусов, рассылаются именно через спам. Где спамеры берут ваши e-mail, где берут номера ваших телефонов — в основном пользователи оставляют их сами в каких-то интернет-магазинах. Куда дальше идут эти данные, мы не имеем понятия, эти базы могут быть в ретейле, а затем перепродаются дальше. В Европе компаниям за такое дают штрафы до 20 млн евро. У нас таких правовых фактов не было. В основном тех, кто рассылает спам, мы можем только попросить о том, чтобы они прекратили это делать, или можем написать официальную жалобу уполномоченному по правам человека", — сказал он.

Ранее народный депутат из фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько рассказала о соблюдении электронной безопасности.