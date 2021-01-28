13:59, Сегодня

Человек-символ: Кучма напомнил о легендарном украинском космонавте Он был по-настоящему мужественным - других в космонавты не берут, заявил Кучма

Он сделал себя сам и достиг по-настоящему космического успеха. Первому космонавту независимой Украины Леониду Каденюку 28 января исполнилось бы 70 лет.

Украинский астронавт покорил космическое пространство в составе экипажа корабля Columbia. Это историческое для независимой Украины событие произошло 19 ноября 1997 года. Полет стал результатом выполнения договоренностей между вторым президентом Украины Леонидом Кучмой и президентом США Биллом Клинтоном. В течение жизни Леонид Каденюк удостоен званий - Герой Украины, военный летчик-испытатель 1 класса, генерал-майор Вооруженных сил Украины.

Читайте также: Украине пора выходить в космос - глава Госагентства назвал два направления

Космонавт ушел из жизни в возрасте 67 лет. Это произошло 31 января 2018 года, через три дня после его дня рождения.

«Я думаю, что для Украины Леонид Каденюк - один из людей-символов. Он был по-настоящему мужественным - других, как говорится, в космонавты не берут. Он был по-настоящему патриотом - имея все возможности построить успешную карьеру в России, он вернулся на Родину. Он был по-настоящему преданным делу, которым занимался - была то авиация, или космос, или наука», - рассказал второй президент Украины Леонид Кучма.

Читайте также: Россияне озадачены — политолог о резонансном событии в США