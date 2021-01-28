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В Одессе апокалипсис - корреспондент "Украина 24" о погоде на юге страны (видео) Коммунальщики уже не успевают бороться с последствиями, заявила журналистка

Во многих регионах Украины проблемы с движением транспорта на дорогах, обесточены населенные пункты, повалены деревья, не ходит общественный транспорт. Больше всего непогода бушует в Одесской области. О ситуации в Одессе и области - в сюжете «Украина 24».

В Одессе просто апокалипсис. По состоянию на 10:00 в Одесской области обесточены 123 населенных пункта. Ликвидируют последствия непогоды более 100 бригад электриков. Самая сложная ситуация сейчас на юге области, а именно в Белгород-Днестровском, туда бригады добирались по шесть часов. По всему городу проводка покрылась льдом, начались массовые обрывы. За два дня в Одессе повалены полтысячи деревьев. Также в Одессе упали три электроопоры, произошло более сотни обрывов электросетей. Коммунальщики уже не успевают бороться с последствиями, к ним подключаются обычные люди.

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За минувшие сутки в травмпункты обратились около 60 человек, двое из них пострадали в результате падения деревьев. Сложная ситуация была ночью, все покрылось сильной коркой льда, парализовало электротранспорт, некоторые вагоны не смогли попасть в депо. На трассе Киев-Одесса ситуация очень осложнилась. Снег не перестает идти, а за пределами городов сильные метели.

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Напомним, 26 января из-за сильного снегопада образовались большие пробки на западе Украины на трассе Киев-Чоп.