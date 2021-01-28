"Украина 24" представляет эксклюзивный спецпроект "Вірус, що змінив світ. Рік ізоляції"

Пандемия изменила нашу реальность, сказал Евгений Киселев

"Украина 24" представляет эксклюзивный спецпроект "Вірус, що змінив світ. Рік ізоляції"

30 января в 16:00 Евгений Киселев проведет масштабный спецпроект «Вірус, що змінив світ. Рік ізоляції» на канале «Украина 24». Комментарии профессиональных экспертов, эксклюзивные подробности, полная хроника пандемии — зрители узнают, почему человечество оказалось не готово к такому испытанию и какие глобальные последствия COVID-19 вызвал в Украине.

Напомним, 30 января 2020 года ВОЗ объявила чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса.

Особенностью эфира станут включения из разных уголков мира — Австралии, Европы, Азии, Африки, Южной и Северной Америки. Люди, победившие болезнь за рубежом, расскажут, как возвращаются к нормальной жизни.

Евгений Киселев пригласит в эфир профессиональных экспертов различных отраслей. С помощью государственных деятелей ведущий выяснит, как проходят переговоры о закупке вакцины. Дипломаты поделятся, к каким мерам прибегли правительства разных стран и какие из них оказались эффективными. Вирусологи дадут возможный прогноз завершения пандемии. Экономисты расскажут о состоянии бюджета, и действительно ли Украина отстает от остального мира.

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Также в программе примут участие журналисты, политики и деятели культуры: Сергей Притула, Сергей Комиссаренко, Гарри Каспаров, Борислав Береза, Сергей Жадан и другие.

«Пандемия изменила нашу реальность — и это факт. Хотя мир адаптировался, остается важный вопрос: что нас ждет в будущем? Ответ мы попробуем найти в эфире, в котором люди со всего мира расскажут о собственном опыте жизни в условиях пандемии и о борьбе с коронавирусом в странах, где они живут. В студии не будут сидеть политологи или политики, которых мы привыкли видеть в ток-шоу, а люди, которые смогут подробно объяснить нам, что происходит с обществом, почему мы оказались в этой критической точке и куда будем двигаться дальше. От кого зависит развитие событий: от правительства, от медиков, от ученых или от каждого из нас? Шок, вызванный пандемией, усиливает актуальность этих вопросов. Акценты в спецпроекте мы будем делать не на регалиях или должностях, а на интеллектуальной эксклюзивности участников эфира. Это будет первая программа о коронавирусе такого формата на украинском телевидении», — поделился Евгений Киселев.

После включения Евгения Киселева Тигран Мартиросян в авторской программе «Украина с Тиграном Мартиросяном» проследит, как изменилась ситуация в мире за год.

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Ранее врач-инфекционист Ольга Голубовская в эфире телеканала "Украина 24" оценила возможность новой волны коронавируса в Украине.

Источник Украина 24 Теги коронавирус COVID-19 карантин вакцинация вакцина Евгений Киселев