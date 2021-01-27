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Тайный концлагерь боевиков в Донецке: появились новые подробности об "Изоляции" Бывший узник боевиков прокомментировал резонансные фото из секретной тюрьмы

В интернет слили фото секретной пыточной боевиков "ДНР" в оккупированном Донецке. На фотографиях подвалы, в которых содержатся пленники, комната для пыток, военная техника и журналы допросов украинских пленных.

Как сообщает телеканал "Украина 24" в своем сюжете, помещение бывшего завода изоляционных изделий в Донецке, а позже артпространство "Изоляция", которое боевики превратили в настоящий концлагерь, с 2014 года наводит ужас на всех, кто о нем слышал. Здесь пытают, бьют, насилуют и убивают. Несмотря на свидетельства украинских пленников, которые пережили ад пыток "Изоляции", оккупанты до сих пор не признают факт существования этой тюрьмы.

Но Telegram-канал "Донецкий тракторист" обнародовал фотографии из донецкого концлагеря. На фото можно увидеть лежанки для заключенных, внутренний двор, обтянутый колючей проволокой и комнату для пыток. По свидетельствам бывших заключенных "Изоляции", боевики пытают людей током с помощью "тапика" - старого телефона. Провода подключают к пальцам и даже гениталиям.

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Бывший пленник боевиков Станислав Асеев подтвердил, что на фотографиях действительно "Изоляция" и тот самый тапик.

"То самое устройство, которым меня пытали, выглядело так же. Это собственно телефон, от которого идут провода, которые цепляют к различным местам тела человека. Это тот самый двор, в который нас на 5-7 минут выводили на прогулку, если вы не находитесь в подвале", - рассказал он.

Кроме пыточной, боевики устроили в "Изоляции" еще и военную базу. На фотографиях есть техника в ангарах - танки и БМП. А самым ценным среди фото является журнал с фамилиями удерживаемых и их посетителями, датированный 2016 годом.

Правозащитница Александра Матвийчук, которая занимается помощью семьям пленников оккупантов, узнала в журнале некоторые фамилии уже освобожденных из плена, что является доказательством подлинности этого журнала. Сколько людей прошли через застенки и сколько боевики удерживают там сейчас, посчитать трудно, потому что оккупанты скрывают аресты.

"В "Изоляции" могут одновременно находиться до 80 человек. Сама эта секретная тюрьма включает в себя восемь камер, карцеры и еще подвальные помещения. В них удерживают преимущественно гражданских заложников, которых "МГБ ДНР" заподозрило в нелояльности к режиму", - рассказала Матвийчук.

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Пока остается открытым вопрос, кто этот человек, который решился сфотографировать и опубликовать фотографии.

"Это или это сама администрация, кто-то из администрации опубликовал это, или люди, которые были приближены к администрации из числа заключенных... Или администрация, или человек, о котором я думаю, у него есть какие-то свои соображения, как получить определенные преференции от нашего правосудия и наших спецслужб", - пояснил Асеев.

Украинские спецслужбы уже проверяют фотографии на достоверность и в случае подтверждения приобщат их к делу о преступлениях боевиков на Донбассе.

Ранее украинский политик и дипломат Роман Безсмертный в эфире телеканала "Украина 24" назвал единственный способ освободить Донбасс.