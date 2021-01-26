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Снежный коллапс в Украине: десятки машин застряли в заносах В Ровенской области на трассе Киев-Чоп сложная ситуация из-за непогоды

Погода в Украине — из-за сильного ветра и снега обесточены более двухсот населенных пунктов в 12 областях. Сейчас там восстанавливают электроснабжение. В Ровенскую область вернулись мощные снегопады. Замело практически всю область. Сложная ситуация на трассе Киев-Чоп. Из-за сильного снега и сугробы там образовались большие пробки.

Коммунальщики и ГСЧС работают в усиленном режиме. Спасатели сегодня уже отбуксировали из снежных заносов около тридцати грузовиков. Также на автодороге Киев-Чоп развернули мобильный пункт обогрева. Впрочем, если метель не утихнет, в области могут ограничить движение транспорта.

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На месте работает корреспондент "Украина 24" Владимир Миколайчук, он рассказал подробности событий.

"Сегодня с ночи начал валить снег, причем мокрый. Сильные вьюги, снегопады, а главное — метель, и это большая проблема, потому что есть несколько участков у Ровно на трассе Киев-Чоп, где образовались очень большие заносы. Уже с утра на трассе в Луцк застряло несколько больших грузовиков. Вблизи Ровенского аэропорта почти сотня грузовиков застряла. Работники ГСЧС уже этот затор ликвидировали, проезд обеспечили. Но ветер не утихает, а на ночь опять прогнозируются осадки, поэтому штаб круглосуточно будет работать вблизи Ровно", — сказал он.

По словам корреспондента, проезд в сторону Луцка и Львова уже обеспечено. И хотя сохраняется ветер, по крайней мере уже не идет снег.

Ранее ведущий синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня рассказала, где еще выпадет много снега.