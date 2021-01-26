15:27, Сегодня

Украину засыплет снегом – синоптик рассказала, когда погода переменится В некоторых регионах выпадет до 30 см снега

Северные, центральные западные регионы Украины, а также Киев, в ближайшие дни засыплет снегопадами.

Какой будет погода в Украине, в эфире телеканала "Украина 24" рассказала ведущий синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня.

"27-28 января, большинство северных и центральных областей, Одесскую, Николаевскую области также присыплет снегом, довольно значительно. Возможно местами 20-30 см снега. В Киеве будет до 10 см снега. Так что можно сказать, что зима вернется в западные, северные, центральные и некоторые южные области", - сообщила синоптик.

Читайте также: Весна будет ранней — озвучен прогноз, когда в Украине резко потеплеет

Больше о прогнозах погоды на ближайшие дни читайте здесь.