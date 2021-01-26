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"Вакцинация уже может быть не нужна": врач удивил заявлением о COVID-19 Врач рассказал, когда можно будет купить вакцину от коронавируса в Украине

Врач-иммунолог Андрей Волянский рассказал в эфире канала "Украина 24", когда украинцы из 5-й, последней группы на вакцинацию смогут сделать прививку от коронавируса.

"Я думаю, что в марте-апреле начнется вакцинация на платной основе, то есть вы сможете купить вакцину. Уже весной страны закончат вакцинировать всех своих граждан. И появятся излишки вакцины. Тогда она будет уже в Украине абсолютно свободно на платной и на бесплатной основе", — сказал он.

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При этом врач отметил, что к тому времени в Украине половина жителей уже переболеют коронавирусом или будут инфицированы.

"Но она (вакцинация — ред.) уже будет не нужна, потому что очень быстрыми шагами мы движемся к получению естественной защиты общества. Уже, по моим данным, более 30% людей в Украине инфицированы. Я думаю, что к марту-апрелю это будет 50%. Повторные заболевания – это исключительные случаи. Вакцинация переболевших – очень сложный вопрос. Потому что есть разные мнения, в том числе то, что эта вакцинация может быть небезопасной. И в этой ситуации Украина даже в лучшем положении, потому что мы пока не вакцинируем и можем посмотреть за результатами вакцинации в других странах", — рассказал он.

Ранее заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24" дал совет украинцам насчет вакцинации против коронавируса.