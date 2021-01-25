Звезда "Секса в большом городе" пообщается с фанами из Украины: когда и где
Киевский ЦУМ организует прямой эфир в Instagram с известной актрисой
Знаменитая голливудская актриса, звезда культового сериала "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер во вторник, 26 января, пообщается с украинскими фанами.
Актриса, которая сейчас является еще и дизайнером собственного бренда обуви, в 17:00 выйдет в прямой эфир на Instagram-странице столичного ЦУМа.
Свои вопросы можно оставлять под постом этого анонса, интересные - озвучат во время стрима.