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Звезда "Секса в большом городе" пообщается с фанами из Украины: когда и где Киевский ЦУМ организует прямой эфир в Instagram с известной актрисой

Знаменитая голливудская актриса, звезда культового сериала "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер во вторник, 26 января, пообщается с украинскими фанами.

Актриса, которая сейчас является еще и дизайнером собственного бренда обуви, в 17:00 выйдет в прямой эфир на Instagram-странице столичного ЦУМа.

Свои вопросы можно оставлять под постом этого анонса, интересные - озвучат во время стрима.