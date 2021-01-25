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Зима вернется — синоптик рассказала, где еще выпадет много снега В Укргидрометцентре рассказали, какая погода будет до конца зимы

Будет ли еще снег в Украине этой зимой, рассказала ведущий синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня в эфире телеканала "Украина 24".

"В ближайшее время снег вернется в западные области — уже в следующие сутки. Позже, 27-28 января, большинство северных и центральных областей, Одесскую, Николаевскую области также присыплет снегом, довольно значительно. Возможно местами 20-30 см снега. В Киеве будет до 10 см снега. Так что можно сказать, что зима вернется в западные, северные, центральные и некоторые южные области. На северо-востоке и востоке снега практически не будет, там будут идти дожди, и температурный фон преимущественно плюсовой. А в северо-западной части будет снижение температуры до небольших морозов, от нуля до -5, в Карпатах до -10-12 градусов", — сказала она.

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Синоптик рассказала, будет ли и дальше зима становиться все более теплой и бесснежной.

"Это все становится обычным. У нас зима уже будет календарная, а не метеорологическая. На фоне теплой погоды, преимущественно ноль и небольшой минус, у нас будут отдельные периоды холодной или очень холодной погоды, как недавно, когда ощутимые морозы -20-30 градусов. Но эти периоды будут редкими. Зима еще не заканчивается, и в феврале и даже в марте можно ожидать такие периоды протяженностью 2-3, максимум 5 суток, когда температурный фон будет снижаться до суровой зимы", — рассказала она.

Ранее сообщалось, какая ожидается погода в Украине на этой неделе.