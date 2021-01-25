13:25, Сегодня

Снег, метели и дожди — где в Украине испортится погода на этой неделе В Украине прогнозируются новые перепады погоды

Морозы со знаком -20 и туман, который плотно окутал страну в выходные — все это осталось на прошлой неделе. А каким будет продолжение зимы и вернутся ли морозы в Украину — в сюжете "Украина 24".

Дожди, мокрый снег, местами гололедица — все это о погоде в начале этой недели. И хотя синоптики утверждают, что температурная отметка в минус 20 в ближайшее время не вернется, стоит ждать сильных порывов юго-восточного ветра: 15-22 метра в секунду. С новым циклоном придут осадки — преимущественно дождь. В Винницкой и Житомирской областях — мокрый снег. А в Карпатах — метель и сильный снег.

Средняя температура по Украине от четырех до девяти градусов — все с отметкой плюс. Исключение — Запад. Там прохладнее, до 2 градусов тепла. По словам синоптиков, такая достаточно теплая температура будет сохраняться недолго. Уже в середине недели в Украине, на большую ее часть, придет похолодание — до минус восьми градусов ночью. А дневная температура будет равняться нулю, или чуть меньше.

Читайте также: Готовьтесь к снегопадам: синоптик назвал даты ухудшения погоды в Украине

Однако и это не все прогнозы на ближайшие дни. В конце недели и порывы ветра, и похолодание отступят. И снова начнется оттепель. На Приазовье даже прогнозируют новый температурный скачок до плюс десяти градусов.

Напомним также, что эта зима началась для Украины с температурных рекордов. Последний зафиксировали вчера, 24 января, в столице. Впервые за 141 год среднесуточная температура воздуха составила 4,4 градуса тепла. Это больше, чем в этот же день в 1971 году на 0,6 градуса. Что касается максимального показателя в этот день, это плюс 8,6 градуса, что побило рекорд 1899 года на 0,2. А общая температура января почти на 2 с половиной градуса выше средних многолетних значений.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, какой будет погода в начале февраля.