"Будет вакцина еще одного производителя": Степанов рассказал о поставках в Украину

О том, какие вакцины от коронавируса поступят в Украину, рассказал министр охраны здоровья Максим Степанов в эфире канала "Украина 24".

"Япония, Южная Корея собираются начинать вакцинацию в конце февраля. Когда мы говорим какая вакцина, мы попадаем в плен различных фантазий, которые, к сожалению, генерят некоторые представители парламента. Мы допустим в Украину точно безопасные вакцины, которые эффективны. Это будут вакцины нескольких производителей, как вакцины от гриппа. Когда мы переходим в режим, который связан уже с рекламной кампанией этих вакцин, мы получаем цифры… было 55%, а сейчас 43% людей, которые готовы вакцинироваться бесплатно", — сказал он.

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По словам Степанова, точные даты поставок станут известны в ближайшее время.

"Мы точно знаем, что у нас будет вакцина Sinovac, китайская вакцина, эта компания один из мировых лидеров производства вакцин. Возможно, у нас будет Pfizer, мы просили 210 тыс. доз. У нас есть понимание с их стороны, думаю, на этой неделе мы точно узнаем даты.

Относительно китайской вакцины, мы говорили о 700 тыс. доз в феврале. Я не исключаю, что у нас будет вакцина еще одного производителя. Надеюсь, что на этой неделе мы заключим договор", — сказал он.