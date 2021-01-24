12:04, Сегодня

Сколько кофе можно выпить за день: названа правильная дозировка Эксперт советует пить только натуральный кофе

Любителям кофе не следует в день пить больше одной чашки растворимого либо пяти чашек натурального.

Об этом рассказала в эфире телеканала "Украина 24" технолог кофейного производства Кристина Радчук.

"Я бы советовала пить только натуральный кофе, особенно людям старше 45 лет. Но если вам хочется выпить чашечку растворимого кофе, я бы не советовала пить больше одной. Если говорить о натуральном кофе, тут есть также большая разница – это арабика или робуста. Если правильно сваренный кофе зерен арабика, то можно выпить до 5 чашек в день. Робусты – не больше двух-трех", - отметила эксперт.

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Также Радчук рассказала, какой должна быть дозировка кофе при приготовлении:

"В профессиональной кофе-машине на 17 граммов кофе мы получим 30 миллилитров эспрессо. Воду можно добавить по вкусу. Многие люди делают американо и добавляют горячую воду, и это правильная методика. Если речь о растворимом кофе – то 2 грамма на 120 миллилитров воды".

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Ранее эксперты в эфире телеканала "Украина 24" рассказали, сколько в Украине продается поддельного кофе.