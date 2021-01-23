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Весна будет ранней - озвучен прогноз, когда в Украине резко потеплеет Февраль будет отличаться значительными перепадами температур

В Украине ожидается ранняя весна, народные синоптики предсказывают, что первое значительное потепление будет в двадцатых числах февраля.

Как сообщает телеканал "Украина 24" в своем сюжете, в целом февраль, по словам синоптиков, будет отличаться погодными "качелями", но морозы свирепствовать не будут. Однако месяц будет щедрым на осадки.

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Народный синоптик Леонид Горбань отметил, что такая погода спасет аграриев от засухи.

"Снег с дождем будет 2-3 февраля, потом снег 6-7 февраля, потом снег с дождем, 9-13 числа тоже снег. Если на севере и востоке это будет снег, то южнее – дождь, на западе тоже дождь", – сообщил Горбань.

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