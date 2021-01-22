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Выбрала Россию: подробности громкого скандала с блогером из Киева Девушка пообещала обратиться в суд и жаловаться в Минобороны

Киевская блогер Таисия Маламан (Онацкая), известная как Di.rubens, попала в скандал из-за видеоролика о симпатии к России, снятого на Майдане Незалежности.

Как сообщает в своем сюжете телеканал "Украина 24", в одном из развлекательных TikTok опросов она отдала предпочтение стране-агрессору, находясь на Майдане Незалежности. Впоследствии девушка удалила видео, но его на своей странице разместил полковник ВСУ Анталолий Штефан с просьбой дать публичный ответ, что девушка имела в виду. Однако блогер начала кампанию против военнослужащего и в конфликт было вынуждено вмешаться Министерство обороны.

Опрос проходил в центре столицы, где 7 лет назад во время Революции Достоинства погибла по меньшей мере сотня активистов.

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Под постом блогера с этим видео собралось много гневных комментариев, вмешался даже полковник Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан.

"Она выбрала Россию со смехом. Именно на Майдане Независимости... Это видео осудили большое количество украинцев, воинов, патриотов, потому что флаг РФ на видео на Майдане, на месте, которое принесло много горя Украине, там погибли люди. Ответа у нее не было. Ей в сети TikTok начали подписчики ставить вопрос: "Госпожа Таисия, объясните свою позицию", - заявил военный.

Блогер, в свою очередь, заявила, что ни одно СМИ из тех, которые распространяли о ней информацию, "так и не обратились за комментарием". Однако на многочисленные предложения телеканала "Украина 24" дать комментарий она не отреагировала.

Зато Таисия пообещала подать в суд на полковника и написать жалобу в Минобороны.

"Человек называет себя офицером Генерального штаба и воюет с мирным населением. Против него инициируется уголовное дело. Готовится иск в суд, продолжается рассмотрение в Министерстве обороны Украины", - заявила она.

На запрос блогера в соцсети отреагировало Минобороны на официальной странице:

"Минобороны с нетерпением ждет анонсированной жалобы гражданки на офицера ВС Украины Анатолия Штефана - "Штирлица". Вопрос будет на особом контроле. Контрольный вопрос: Украина или Россия?"

От сотрудничества с блогером отказались ряд украинских и международных компаний, рекламные и кастинговые агентства. А сайт "Миротворец" пошел еще дальше и включил девушку в свои списки.

После такого резонанса девушка записала обращение, в котором заявила, что она "украинка и гордится этим". По ее словам, в опросе речь шла не о любимой стране, а о стране, которую она хочет посетить.

Анатолий Штефан отметил, что блогер должна была признать свою вину и предложил девушке записать совместный ролик для соцсетей о любви к Родине.