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Украинцы из разных регионов могут быть в одном окопе — Дробович о Дне Соборности Глава Украинского института национальной памяти рассказал, почему праздник важен для украинцев

Украина 22 января отмечает День Соборности. Как менялось отношение украинцев к этому дню за последние годы, рассказал в эфире канала "Украина 24" глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

"Если коротко, то особенно после начала российско-украинской войны этот праздник приобрел четкие, выразительные черты, потому что мы понимаем цену вопроса. И это одно из очевидных доказательств соборности, когда люди из совершенно разных регионов могут находиться в одном окопе и защищать страну. Это ощущается не только в армии, это сказывается на общественных процессах, в политикуме, потому что когда есть воюющая страна, граждане которой из разных регионов за нее стоят, это чувствуют все сферы общества", — сказал он.

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Дробович заявил, что есть одно условие для победы над оккупантами Украины.

"Ощущение своей земли сейчас особенно выразительное. Потому что все почувствовали, что это можно потерять, причем потерять очень жестким способом, ее могут забрать. Мы живем здесь более 1000 лет, поэтому ощущение присуще нам на протяжении веков, но как государственность оно было оформлено 102 года назад. Какими бы разными мы ни были религиозно, этнически или, возможно, даже культурно — нам нужно друг друга слышать, воспринимать и понимать, что есть ценности, которые нас объединяют. Эти ценности универсальны — справедливость, достоинство, уважение друг к другу. Если мы этого не будем забывать и будем находить общий язык, то нас никакие трудности, революции, враги, оккупанты не одолеют", — сказал он.

Ранее депутат от "Слуги народа" Егор Чернев рассказал об идее о праздничных днях в Украине.