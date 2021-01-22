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Страшный пожар в Харькове: появились новые данные о состоянии пострадавших В больнице оказались четыре человека

После пожара в доме престарелых в Харькове, который унес жизни 15 человек, в больнице находятся четверо пострадавших.

Как рассказала корреспондентка телеканала "Украина 24" Елена Орлова, в харьковской больнице №17 находятся трое мужчин и одна женщина в возрасте 80, 91, 57 и 63 года.

"Двое из них полностью контактные, общаются с врачами, могут объяснить, где находятся и произошедшую ситуацию. Двое не говорят, но у них и до этого были проблемы со здоровьем. Никто из четырех самостоятельно передвигаться не может. Медицинская помощь понадобилась одному из пострадавших, мужчине, ее предоставляли в другой больнице. У мужчины было отравление, но на утро ему стало лучше", - рассказала корреспондентка.

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Сообщается, что врачи нашли всех родственников пострадавших - с кем-то общались по телефону, кто-то уже успел посетить больницу.

"Внучка одного из пострадавших рассказала, что знала, что заведение частное, но не было другого выбора и отдала дедушку именно туда. Все они не только из Харькова, есть из Харьковской области и даже из Донецка. Их посетил президент Владимир Зеленский, пообщался с несколькими пострадавшими и пожелал скорее поправиться. Всем пострадавшим позволят остаться в этом отделении, если они захотят. Для них это будет бесплатно", - добавила она.

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Напомним, в Харькове 21 января в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар, в результате которого погибли 15 человек.