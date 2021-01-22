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Прогноз погоды на февраль: синоптик рассказал, ждать ли снега и морозов Народный синоптик Леонид Горбань отметил, что погода порадует украинских аграриев

Погода в Украине в феврале будет отличаться перепадами температур и большим количеством осадков, однако сильных морозов не ожидается.

Такой прогноз озвучил в эфире телеканала "Украина 24" народный синоптик Леонид Горбань.

"Снег с дождем будет 2-3 февраля, потом снег 6-7 февраля, потом снег с дождем, 9-13 числа тоже снег. Если на севере и востоке это будет снег, то южнее – дождь, на западе тоже дождь", – сообщил Горбань.

Народный синоптик отметил, что такая погода спасет украинских аграриев от засухи.

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Ранее синоптики в эфире телеканала "Украина 24" дали прогноз погоды на ближайшие дни и на начало февраля, а также рассказали, как перепады температуры влияют на самочувствие людей.