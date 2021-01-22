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Характерно для украинцев: экс-министр объяснила спад заболеваемости COVID-19 Зоряна Скалецкая рассказала, помог ли карантин снизить заболеваемость коронавирусом в Украине

Локдаун в Украине был не таким жестким, как в других странах, и не особо контролировался. Об этом рассказала экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в эфире канала "Украина 24".

"Когда мы говорим о любых ограничениях, которые вводят разные страны, нужно понимать, что государство должно вводить такие правила, которые оно может контролировать, отслеживать и привлекать к ответственности тех, кто их не выполняет. У нас был не такой локдаун, как в Германии, Франции, Италии или Испании. Он был довольно краткосрочным и не жестким. А те ограничения, которые мы видели, все равно не контролировались. И нарушений было довольно много. И основное — нарушители не привлекались к ответственности. Если мы это видим, то понимаем, что не настолько был сдержан вирус и его передача (как могло бы быть — ред.)", — сказала она.

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Скалецкая назвала еще ряд причин, по которым уровень заболеваемости стал расти гораздо медленнее.

"Сегодня мы видим цифры, которые не очень растут. Они характерны для немного другого поведения украинцев, которые были очень взволнованы праздниками и были больше заняты поиском подарков и нарезанием салатов, а потом просто проводили время с друзьями и семьей. Они не утруждались лишними тестами. Кроме того, украинцам присуще самолечение, и то же самое с диагностикой. Если у друзей или знакомых есть вирус, а у меня такие же симптомы, значит, у меня – то же самое, и не тестируются. Соцопросы говорят, что считают себя переболевшими людьми 16-18%, а по нашей статистике, официальной, это только 5%. Их, конечно, больше, но мы их не видим, потому что не выявляем", — сказала она.

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