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ЧП на Майдане Независимости: в переходе рухнул потолок, подробности с места событий В подземном переходе обрушилась подвесная конструкция, установленная на Евро-2012

В подземном переходе на Майдане Независимости в Киеве упала подвесная конструкция потолка. Подробности рассказал журналист "Украина 24" с места событий.

"В переходе уже убрали обрушившуюся конструкцию, ее спасатели разрезали специальными инструментами. Коммунальщики устанавливают ограждение, при помощи которого будет ограничен проход, потому что часть потолка не упала и свисает", — рассказал он.

Продавец из киоска рядом с местом происшествия рассказала, что все обвалилось буквально за пять секунд. Торговым точкам пришлось закрыться. В результате обрушения никто не пострадал.

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Замглавы КГГА Петр Пантелеев рассказал, что конструкция была смонтирована в 2012 году.

"Этот потолок был смонтирован еще в 2012 году, когда у нас был Чемпионат по футболу Евро 2012, он был сделан за средства инвесторов. Сейчас мы это все уберем, выясним причины. Я не вижу тут ничего страшного, пострадавших нет. А потом будем принимать решение о монтаже потолка", — сказал он.

Пострадавший участок в переходе перекрывают, обстоятельства происшествия выясняются.

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