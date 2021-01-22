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Готовьтесь к снегопадам: синоптик назвал даты ухудшения погоды в Украине Николай Кульбида рассказал, где в Украине будут снегопады и метели

Директор Украинского гидрометеорологического центра МЧС Украины Николай Кульбида рассказал, какая погода ожидает украинцев в ближайшие дни.

"Уже скоро и там, на востоке Украины, существенно потеплеет. А в течение ближайших дней сохранится в целом умеренно теплый характер погоды, но с осадками. 25 и 26 января, особенно в западных областях, будут наблюдаться очень сложные погодные условия, связанные с сильными снегопадами, метелями", — сказал он.

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Если на Западе в конце января будет идти снег, то в других регионах будут лить дожди. А из-за колебаний температур — от минуса к плюсу — ожидается еще и гололедица.

Подробно о погоде на январь и февраль читайте в материале Идут метели и дожди: синоптики рассказали, кого больше всего засыплет снегом.