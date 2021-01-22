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Роскошный ремонт в огромной квартире чиновника: эксперты подсчитали траты Лещенко Оплата коммуналки в квартире Лещенко составляет минимальную зарплату обычного украинца

Эксклюзив "По следам" — на какой стадии ремонт в знаменитой квартире Лещенко за 7,5 млн? Смотрите в сюжете на канале "Украина 24".

Сергей Лещенко — в прошлом журналист-расследователь, депутат, антикоррупционер и с конца 2019-го — член Наблюдательного совета "Укрзализныци". В ноябре 2020-го "Следы" отправились в элитную новостройку на улице Франко.

Стильное фойе. Все сдержанно и со вкусом. На 7 этажей — только 16 квартир. Небольшой двор, частный паркинг — все для удобства счастливых владельцев квартир. Посетители по звонку. Ремонтников здесь знают в лицо.

Хотя жители здесь непростые, быстрых ремонтов можно не ждать. Все по строгому графику — разрешено шуметь 4:00 в день. Ведь спокойствие превыше всего. По квартиры Лещенко спрашиваем у соседа:

"Там уже все... Там они уже завершают, там нет громких работ вообще. Там они постелили все, пол уже..."

Эксперты подсчитали примерную стоимость ремонта.

"Ремонт стоит где-то в размере ну 500 долларов за квадрат, это минимум, это очень скромно. Вы можете прикинуть размеры квартиры (200 кв.м. — ред.) и, собственно говоря, сколько это могло стоить. Ну все станет на свои места", — сказал Валентин Гладких, политолог. "500 долларов на кв.м. выходит, это работа со строителями, черновыми и отделочными материалами. И, возможно, еще какую-то мебель купить", — подсчитала Ирина Бойко, дизайнер интерьера.

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То есть, по очень скромным подсчетам, ремонт в квартире Лещенко выльется в кругленькую сумму — под 100 тыс. долларов, или 3 млн гривен! Подчеркиваем — по скромным подсчетам.

Элитному помещению — соответствующий ремонт. Недешевым будет и содержание жилья. Сосед Лещенко за меньшую примерно на четверть, на 50 квадратов, квартиру, выкладывает за месяц минимальную зарплату рядового украинца:

"Счет в среднем 3000 гривен — это летнее время, зимой — 5-6, ну, по-разному".

5-6 тысяч коммуналки за квартиру! Это месячная зарплата прачки на Укрзализныце. На эти деньги, кроме оплаты коммуналки, люди живут, едят и одеваются. Сам владелец элитной квартиры, он же — ответственный за благополучие государственной компании, отмечает в одном из своих видео:

"И не надо мне говорить о том, что зарплата низкая, я, простите, но скажу так — зарплата это личная проблема каждого, где он нашел работу, как он работает ..."

Политолог Сергей Быков:

"Вы сами виноваты в том, что вы машинист и в том, что вы не начали вести свой ютуб канал и не начали работать в журналистике и делать какие-то громкие разоблачения какой-то коррупции..."

Политолог Михаил Чаплыга:

"Лещенко не может говорить как блоггер или как член Наблюдательного совета - это невозможно разделить".

Политолог Сергей Быков:

"Он как топ-менеджер этой крупной корпорации не может позволить себе, по меньшей мере, из этических соображений таких высказываний".

Борислав Береза, народный депутат VIII созыва:

"Когда Лещенко критикует людей за то, что они говорят, что у них низкие зарплаты на Укрзализныце, он забывает об одном — если бы он успешно боролся с коррупцией на Укрзализныце, то дал бы возможность повышать им зарплаты".

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Пока член Наблюдательного где греется на солнышке, "Укрзализныця" вошла в новый год. Признают: из-за кризиса 20-го страдают все, но планы амбициозны — бюджеты вскоре выйдут в плюс. Владимир Жмак не скрывает — не все так быстро. Увеличить бюджеты, провести реформы и воплотить все решения надеются за год.

Ну, а у господина Лещенко впереди еще полгода — контракт "смотрящего" истекает в середине 2021-го. Как его сторонников-зрителей, так и критически настроенных наблюдателей интересует вопрос — а что дальше?

Политолог Алексей Буряченко:

"Большой борец с коррупцией в Укрзализныце, что он там наборолся за все это время? Но точно знаем, что он заработал там хорошо на наших с вами налогах".

Политолог Кирилл Сазонов:

"Очевидно, что человек, поднявшийся на этот уровень, — так просто с него не убудет, то есть завтра на бирже труда мы его не встретим".

Ранее председатель правления АО "Укрзализныця" Владимир Жмак рассказал в эфире телеканала "Украина 24" о своей зарплате в компании.