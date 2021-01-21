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Метели, дожди и морозы: синоптики рассказали, какая погода ждет украинцев Эксперты рассказали, какая погода будет в январе и когда ждать потепления

Морозы отступают, и на смену им пришла оттепель. Такое резкое повышение температуры — тяжелая пора для метеочувствительных. Во время перепадов их донимают головные боли, боли в суставах и даже давит в груди. Подробности в сюжете канала "Украина 24".

В столице солнечно, и после трескучих морозов до минус 20-ти так называемый "холодный зверь" отступает. Киевляне говорят, уже и не вспоминают, когда в последний раз было так холодно. Поэтому мы спросили у синоптиков

"Вот эта погода, морозы, которые были на прошлой неделе, она была типичная ранее лет 30 назад, я специально посмотрел, неделю был мороз такой хороший, и потом 3-4 дня оттепель, опять мороз, снова оттепель... Много снега, где так", — рассказал Владислав Тимофеев старший научный сотрудник Украинского гидрометеорологического института.

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И хотя солнце и потепление поднимают украинцам настроение, есть и такие, кто страдает от резких перепадов температуры. Метеочувствительных в такие дни донимают головная боль, ноют суставы и даже сдавливает грудную клетку. И это не только люди старшего возраста, но и молодежь, которые рассказали нам о самочувствии.

"Плохо спать, и где-то начинает болеть, есть такое". "На старых людей это вообще, давление прежде всего. У меня маме 82 года, очень тяжело ей, не знаю, как дальше будет. Или это климат так меняется? Мы не можем понять сами".

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Те, с кем мы говорили, говорят — не знают, ждать каких еще капризов ждать от погоды, прятать шапки и перчатки или не спешить? Уже сейчас в центральных областях и на западе Украины температура от -10 до +5, а вот на востоке все еще морозно. Так в Сумской, Харьковской и Луганской областях ночью было до минус 30-ти.

Директор Украинского гидрометеорологического центра МЧС Украины Николай Кульбида рассказал, какая погода ожидает украинцев ближайшие дни.

"Уже в ближайшие дни уже и там, на востоке Украины существенно потеплеет, а в ближайшие дни сохранится в целом такой умеренно теплый характер погоды, но с осадками. 25,26 января, особенно в западных областях, будут наблюдаться очень сложные погодные условия, связанные с сильными снегопадами, метелями", — сказал он.

Если на Западе в конце января будет идти снег, то в других регионах будут лить дожди. А из-за колебаний температур — от минуса к плюсу — ожидается еще и гололедица.

Еще одна опасность, которая может подстерегать людей — сосульки. На крышах их нацеплялось немало. И с потеплением они могут падать. Поэтому коммунальщики призывают ходить на расстоянии 3-5 метров от домов. Если услышали сверху грохот — ни в коем случае нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, а нужно прижаться к стене, и тогда глыба или сосулька пролетит мимо.

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В целом же февраль, говорят синоптики, отметится погодными качелями. Но свирепствовать не будет. Однако, он будет щедрым на осадки. Такое предполагает народный синоптик Леонид Горбань. И это, говорит, спасет аграриев от засухи.

"Снег с дождем второго-третьего, потом снег 6-7-го, потом снег с дождем, 9-13 тоже снег. Если по северу-востоку это будет снег, то южнее — дождь, на западе тоже дождь", — сказал он.

Весна будет ранней, предсказывают народные синоптики. Первое значительное потепление почувствуем в двадцатых числах февраля.

Ранее директор Гидрометцентра Николай Кульбида в эфире канала "Украина 24" озвучил прогноз погоды на ближайшие дни и начало февраля.