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Люди умирают, но вакцинироваться надо — академик из СНБО о коронавирусе Сергей Комиссаренко рассказал, насколько безопасно вакцинироваться от COVID-19

Побочные эффекты после вакцинации от коронавируса возможны, но нельзя точно говорить о связи таких случаев именно с вакциной, заявил академик, председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергей Комиссаренко в эфире канала "Украина 24".

"Бывают побочные эффекты. Но когда вакцинируют миллионы людей, и когда это были люди пожилого возраста, которые, к сожалению, сами умирают, и было более десяти случаев — что ж, сложно это привязать именно к вакцинации", — сказал он.

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Эксперт прокомментировал реплику ведущей о том, что в 13 человек после вакцинации Pfizer произошел паралич лица в Израиле.

"У моего знакомого недавно произошел паралич без вакцинации, он вернулся после холода — и парализовало одну часть лица", — заявил он.

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По словам эксперта, вакцинироваться в любом случае необходимо.

"Я должен вас убедить в том, что заболевание (COVID-19 - ред.), возможно, с летальными случаями, и вакцинацию нельзя сравнивать. Конечно, нужно вакцинироваться. Когда вакцинируют миллионы людей, то, конечно, в это время могут быть и случаи с побочными эффектами, которые либо присущи самой вакцинации, либо те, что происходят с нами каждый день. Каждый день некоторые люди, особенно пожилого возраста, имеющие посторонние заболевания, чувствуют себя плохо без всякой вакцинации", — сказал он.

Ранее главный государственный санитарный врач, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко заявил, что украинцы не должны вакцинироваться против коронавируса в частных структурах за свои деньги.