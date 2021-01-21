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Страшный пожар в Харькове — журналистка рассказала подробности с места событий Что заявили о пожаре в Харькове очевидцы и полиция

Страшный пожар вспыхнул в Харькове. 15 человек сгорели заживо в доме престарелых. Подробности с места событий рассказала корреспондент "Украина 24" Анна Бровко.

"Вспыхнула вот эта двухэтажка. Это дом в частном секторе Харькова. Пожар заметили соседи около трех часов дня. И именно они вызвали спасателей и скорую. Еще до приезда спасателей соседи начали выводить людей из горящего дома и приносить для них теплую одежду — сегодня в Харькове минус 15", — сказала она.

По словам очевидицы, было очень много дыма, людей выносили и просто укладывали на землю, чтобы быстрее вернуться за другими.

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Оказалось, горит дом престарелых. Почти все его постояльцы жили на втором этаже. Из огня спасатели вынесли тела 15-ти человек. Еще 5 забрали в больницы. Всего в доме на ста квадратных метрах проживали более тридцати человек. В полиции установили — этого хосписа ни в одном реестре не было. Известно, что владельцам принадлежат еще три подобных дома. Сейчас их допрашивают.

"Открыто безотлагательно уголовное производство по статье нарушение требований противопожарной безопасности. На данный момент мы допрашиваем троих человек из персонала, управляющего так называемого дома для пожилых людей, также мы допросим владелицу данного дома", — сказал руководитель Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Скорее всего, в здании загорелись электрообогреватели. Такую предварительную причину пожара на своей странице в Фейсбук озвучила генпрокурор Ирина Венедиктова. А президент Зеленский поручил министру МВД как можно быстрее найти виновных в трагедии.

"Срочно создать Государственную комиссию под председательством министра развития громад и территорий для выяснения причин этой трагедии и наработки механизмов предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций в будущем. Министру внутренних дел — открыть и взять под личный контроль соответствующее уголовное дело и в скорейшие сроки ответить на вопрос, каковы причины трагедии и кто в ней виноват", — говорится в документе.

Сейчас чиновники разыскивают родственников всех пострадавших. Их при необходимости разместят во временное жилье. Завтра в Харькове объявили день жалобы по погибшим.

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Напомним, 21 января в Харькове в двухэтажном жилом доме, который, по предварительной информации, был переоборудован под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. По состоянию на 15:50 на месте пожара обнаружены тела 15 погибших.