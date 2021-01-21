20:09, Сегодня

Нужны кадровые решения — в "Слуге народа" отреагировали на пожар в Харькове Ирина Верещук рассказала, как должна действовать власть

Виновных в пожаре в доме престарелых в Харькове непременно накажут, заявила нардеп из фракции "Слуга народа" Ирина Верещук в эфире канала "Украина 24".

"Далее будет расследование, и виновные понесут наказание. Во многих странах такие трагедии имеют место, но надо смотреть на причинно-следственные связи, если причиной является халатность, небрежность. Да, сейчас слышим, что он (дом престарелых - ред.) незаконно формально оформлен. Так вопрос к тем людям, которые осуществляют политику на местах, которые должны присматривать и контролировать. Надеюсь, комиссия, а она и будет создана немедленно, изучит все, проанализирует, и результаты мы услышим. Результаты комиссии должны содержать также и кадровые решения", — сказала она.

Читайте также: Пожар в Харькове: в полиции рассказали новые подробности

Верещук ответила на вопрос, кто контролирует организацию и работу таких домов и кто это прикрывает.

"Мне кажется, эту проблему надо разложить на составляющие. Есть действительно сложная забюрократизированная система получения разрешений, если мы говорим сейчас о формальном получении. Я понимаю, что иногда люди хотят создать такой центр, но бюрократия неумолима. С другой стороны, это система контролирующих органов, которая должна выявлять такие незаконно организованные дома и противодействовать этому. Туда относятся все территориальные органы власти", — сказала она.

Читайте также: Пожар в Харькове: эксперт назвал предварительную причину (видео)

Напомним, 21 января в Харькове в двухэтажном жилом доме, который, по предварительной информации, был переоборудован под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. По состоянию на 15:50 на месте пожара обнаружены тела 15 погибших.