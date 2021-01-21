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Трагедия в Харькове: в ОГА рассказали о срочных мерах власти Харьковские власти выяснили, что с документами у сгоревшего дома престарелых

У дома престарелых в Харькове, где случился масштабный пожар, не было необходимых документов. Об этом рассказал заместитель председателя Харьковской ОГА по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами Александр Скакун в эфире канала "Украина 24".

"Сейчас начинается очень сложная работа по отработке всех аналогичных помещений. Я хочу акцентировать ваше внимание на том, что уже сейчас установлено, что это заведение функционировало незаконно. По документам регистрационной службы, это частное домовладение площадью 100 кв. метров. Хотя по факту это помещение было больше и с некоторыми пристройками. При этом мы утверждаем, что документов на функционирование именно этого заведения не было вообще", — сказал он.

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Чиновник рассказал о мерах, которые будут предпринимать власти.

"Завтра будет проведена комиссия с утра, и будет акцентировано внимание всех служб области, включая полицию, на установление таких незаконных помещений, чтобы не допустить такие трагедии в будущем. У органов полиции есть институт участковых, районные силы полиции, они будут действовать в рамках своей компетенции. Что касается представителей государственных органов власти, то уже поставлены задачи всем главам районов Харьковской области, чтобы они тоже работали по установлению нелегальных заведений подобного типа", — сказал он.

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Напомним, 21 января в Харькове в двухэтажном жилом доме, который, по предварительной информации, был переоборудован под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. По состоянию на 15:50 на месте пожара обнаружены тела 15 погибших.