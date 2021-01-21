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Минздрав должен принять меры — депутат о вакцине от коронавируса Ольга Стефанишина рассказала, с какой инициативой выступили депутаты по поводу вакцинации

Сроки поставок вакцины от коронавируса в Украину пока точно неизвестны. Об этом рассказала в эфире канала "Украина 24" нардеп Ольга Стефанишина.

"На данный момент ни одна страна мира не имеет полноценной регистрации вакцин, потому что они все находятся на финальной стадии исследований. Поэтому ряд стран разрешают использовать вакцины в экстренном порядке, это называется emergency use. Украина также будет ориентироваться на эти страны, чтобы завезти вакцины. Мы сейчас говорим о вакцинах, которые мы ждем в рамках государственной закупки. Еще неизвестно, когда они точно будут. Обещают, что в феврале, но будет ли это выполнено Минздравом, неизвестно. Вторая поставка будет в рамках инициативы COVAX, ее мы ждем в конце зимы или начале весны, но также точных дат пока нет", — сказала она.

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Депутат отметила, что в Раде хотят заставить Министерство здравоохранения отчитаться о поставках вакцины.

"В парламенте уже зарегистрировали постановление, которое поддержал профильный комитет. Думаю, в первую же неделю парламент проголосует, что Минздрав должен обнародовать четкий график поставок вакцин для граждан Украины, а также принять меры по подготовке Украины к масштабной вакцинации. Я считаю, что Украина должна рассчитывать на собственные ресурсы, у нас выделено 2,6 млрд гривен на закупку вакцины в 2021 году, в бюджете эти деньги заложены. Их недостаточно, нужно увеличивать этот бюджет, но на эти средства уже нужно начинать закупки. Я думаю, Украина могла бы, если бы эффективно работал Минздрав, закупить их в кратчайшие сроки", — заявила она.

Стефанишина добавила, что депутаты обратились в СНБО, чтобы Кабмин запретил использование российской вакцины.

Ранее главный государственный санитарный врач, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко заявил, что украинцы не должны вакцинироваться против коронавируса в частных структурах за свои деньги.