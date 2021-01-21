Пожар в Харькове: в полиции рассказали новые подробности

Что сейчас известно о пожаре, который произошел в Харькове в нелегальном доме престарелых, рассказала пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Харьковской области Елена Баранник в эфире канала "Украина 24".

"О версии еще рано говорить. Следственно-оперативная группа и специалисты ГСЧС, криминалисты работают на месте происшествия. Когда последствия пожара полностью погасят, тогда только зайдут (в дом - ред.) специалисты — полицейские, криминалисты — и уже можно будет рассматривать какие-то версии. Единственное, что я могу сказать, по предварительным данным погибли 15 человек, 5 находятся в трех больницах Харькова", — сказала она.

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По словам Баранник, руководителей дома престарелых доставили в полицию.

"Полиция уже открыла уголовное производство по ч.2 ст. 270 УК — нарушение требований пожарной безопасности. Санкция предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет. Уже установлены руководители заведения, с ними работают следователи.

Людей, которых мы пока называем руководителями (заведения - ред.), доставили в территориальное отделение полиции для дачи показаний. Изменится ли их статус сегодня - позже мы будем обновлять информацию", — сказала она.