17:34, Сегодня

Пожар в Харькове: в ОГА рассказали о помощи пострадавшим Юрий Шпарага рассказал, что будет с людьми из сгоревшего дома престарелых

Директор департамента соцзащиты Харьковской ОГА Юрий Шпарага рассказал в эфире канала "Украина 24", какая помощь будет оказана пострадавшим при пожаре в доме престарелых в Харькове.

"На данный момент медицинская помощь оказывается 11 людям. Все они будут в случае необходимости отправлены в интернатные учреждения. Эти учреждения готовы принять нуждающихся в помощи. Всего в доме проживали 33 человека, 15 из них погибли, 11 граждан сейчас находятся в медицинских учреждениях Харькова. Учреждение полностью нелегально, его нет ни в одном реестре Украины. Это частный дом за забором, кто и для чего собирал там людей, разбираются правоохранители. Информации о сотрудниках пока нет", — сказал он.

Читайте также: Пожар в Харькове: эксперт назвал предварительную причину (видео)

Корреспондент канала "Украина 24" рассказала, что происходит на месте происшествия.

"Это двухэтажный дом с решетками на окнах. Как сообщили в ГСЧС, пожар начался около 15:00. На месте работает полиция, прокуратура. Приехали представители городской и областной власти. И.о. городского головы Игорь Терехов в интервью сообщил, что начинаются проверки, чтобы выявить в Харькове подобные заведения и чтобы они работали легально. Кроме того, Терехов сообщил, что рядом с этим домом есть дом, где содержат наркозависимых, проверяется, легальный ли он. Одна из местных жительниц рассказала, что она с другими жильцами помогали эвакуировать первых пострадавших, на второй этаж не могли зайти, потому что там был уже большой пожар. Выносили людей с первого этажа и заметили, что кроме пожилых, там были люди с ДЦП", — сказала она.

Читайте также: "Люди падали с третьего этажа": очевидица о резонансном пожаре в Одессе

Один из соседей сгоревшего дома рассказал, что известно о доме престарелых.

"Было неизвестно, сколько там было человек. Мы сколько живем, не знаем, только голоса слышим. И "скорые" приезжают иногда. Летом они гуляют во дворе, а зимой...", — рассказал он.