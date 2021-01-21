Пожар в Харькове: в ОГА рассказали о помощи пострадавшим
Юрий Шпарага рассказал, что будет с людьми из сгоревшего дома престарелых
Директор департамента соцзащиты Харьковской ОГА Юрий Шпарага рассказал в эфире канала "Украина 24", какая помощь будет оказана пострадавшим при пожаре в доме престарелых в Харькове.
"На данный момент медицинская помощь оказывается 11 людям. Все они будут в случае необходимости отправлены в интернатные учреждения. Эти учреждения готовы принять нуждающихся в помощи. Всего в доме проживали 33 человека, 15 из них погибли, 11 граждан сейчас находятся в медицинских учреждениях Харькова.
Учреждение полностью нелегально, его нет ни в одном реестре Украины. Это частный дом за забором, кто и для чего собирал там людей, разбираются правоохранители. Информации о сотрудниках пока нет", — сказал он.
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Корреспондент канала "Украина 24" рассказала, что происходит на месте происшествия.
"Это двухэтажный дом с решетками на окнах. Как сообщили в ГСЧС, пожар начался около 15:00. На месте работает полиция, прокуратура. Приехали представители городской и областной власти. И.о. городского головы Игорь Терехов в интервью сообщил, что начинаются проверки, чтобы выявить в Харькове подобные заведения и чтобы они работали легально. Кроме того, Терехов сообщил, что рядом с этим домом есть дом, где содержат наркозависимых, проверяется, легальный ли он.
Одна из местных жительниц рассказала, что она с другими жильцами помогали эвакуировать первых пострадавших, на второй этаж не могли зайти, потому что там был уже большой пожар. Выносили людей с первого этажа и заметили, что кроме пожилых, там были люди с ДЦП", — сказала она.
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Один из соседей сгоревшего дома рассказал, что известно о доме престарелых.
"Было неизвестно, сколько там было человек. Мы сколько живем, не знаем, только голоса слышим. И "скорые" приезжают иногда. Летом они гуляют во дворе, а зимой...", — рассказал он.
Напомним, 21 января в Харькове в двухэтажном жилом доме, который, по предварительной информации, был переоборудован под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. По состоянию на 15:50 на месте пожара обнаружены тела 15 погибших.