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Пожар в Харькове: эксперт назвал предварительную причину (видео) В первую очередь людям должны своевременно сообщить, заявил Евстифеев

Эксперт по пожарной безопасности Украинского центра сертификации технологии безопасности Вячеслав Евстифеев в эфире телеканала «Украина 24» прокомментировал пожар в доме престарелых в Харькове.

«К сожалению, это не первый случай в доме престарелых, когда гибнут люди. Предварительная причина - не работали системы пожарной сигнализации. Не имеет значения - это неосторожное обращение или замыкание проводки. В любом случае система должна выявить источник пожара и известить», - заявил Евстифеев.

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Он отметил, что страдают в основном люди, они не способны вовремя эвакуироваться, им нужна помощь. В первую очередь людям должны своевременно сообщить, для этого есть система автоматической защиты, оповещения о пожаре.

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21 января в Харькове в двухэтажном жилом доме, который, по предварительной информации, был переоборудован под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. По состоянию на 15:50 на месте пожара обнаружены тела 15 погибших.