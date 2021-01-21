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В Харькове в пожаре погибли 15 человек: в ГСЧС дали советы по безопасности Спикер ГСЧС рассказала о причинах пожаров и проблемах с проверками домов престарелых

В Харькове в двухэтажном жилом доме, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. Обнаружены тела 15 человек, 4 человека пострадали. Площадь пожара составляет 100 кв.м. Трагедию прокомментировала в эфире канала "Украина 24" спикер ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан.

"Практически каждый день фиксируются случаи гибели людей при пожарах в частном жилом секторе. Это касается чаще всего пожилых людей. Причина — это и неосторожное обращение с электроприборами, так как люди стараются согреться, и печное отопление в старых домах. Совет один: электроприборы должны быть сертифицированными, они не должны быть самодельными. И большая проблема — нагрузка на электросеть, потому что люди включают все приборы для обогрева, а сеть не выдерживает нагрузки. Нужно быть осторожными и с электрикой, и с печным отоплением. Были случаи, когда пожары возникали из-за перегрева печи", — сказала она.

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Рубан ответила на вопрос, проводится ли проверка домов престарелых и подобных заведений на предмет безопасности.

"Предприниматель, владелец такого дома должен подать документы, все оформить. Но большая часть подобных заведений находится в обычных частных домах, куда наши сотрудники не могут попасть. Мы можем разве что смотреть из-за забора. Если же оно классифицируется как заведение с массовым нахождением людей, то по закону проводятся проверки, и собственники идут навстречу. Проблема в том, что подобные заведения часто не классифицируются так, а значатся как обычный частный дом, куда мы попасть не можем", — объяснила она.

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Добавим, пожар в Харькове локализован на площади 100 м.кв. На месте пожара обнаружены тела 15 человек. 9 человек спасены, они госпитализированы в больницы. К тушению пожара привлечены 28 человек личного состава и 7 единиц техники.