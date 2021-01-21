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Если упала сосулька: адвокат рассказал, что делать пострадавшим Первое, что необходимо сделать – вызвать полицию, советует Марченко

Адвокат Роман Марченко в эфире телеканала «Украина 24» рассказал, какие действия следует предпринять, если вы пострадали от падения сосулек.

«Первое, что нужно понимать – не существует ничейного имущества. И существует у собственника или пользователя конкретным зданием обязанность обеспечить его безопасность, в том числе, чтобы сосулек на этом здании не было. Если собственник или пользователь такого здания не обеспечил в соответствии с законом о благоустройстве в населенных пунктах отсутствие сосулек, он несет полную материальную ответственность за ущерб, принесенный такими сосульками», - отметил адвокат.

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Он также рассказал, куда стоит обращаться, если гражданин или, например, его автомобиль пострадал от сосулек.

«Если мы говорим об ущербе имуществу, первое, что необходимо сделать – вызвать полицию для фиксации факта повреждения имущества. Также будет здорово, если вы соберете фото- и видеоматериалы с указанием даты и времени события, соберете очевидцев, которые видели это событие и смогли бы при необходимости выступить свидетелями. Следующее, вам необходимо выяснить, на балансе кого находится здание, с которого упала сосулька – это лицо и будет отвечать. Далее контактируете в форме письменной претензии с этим балансодержателем или пользователем имущества. И если вам отказывают в компенсации материального и морального ущерба, вам следует обраться в суд за принудительным взысканием», - объяснил Марченко.

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Напомним, в эфире телеканала "Украина 24" климатолог Светлана Бойченко рассказала, что теплая погода в Украине зимой обусловлена процессами мировых изменений климата.

Ранее в эфире канала "Украина 24" терапевт Александр Курильчик рассказал, что перепады температуры, резкое изменение погоды могут вызвать различные обострения, и следует придерживаться режима и рекомендаций врачей.